Megtört a sorozat, már nem a Fradi a bajnok

Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az ETO-nak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. Története során ötödször lett bajnok a Győr. Kisvárdai helyzetekkel kezdődött a mérkőzés, Petrás kapusnak egy perc alatt háromszor is védenie kellett, de aztán sikerült kiszabadulnia a szorításból a győrieknek. A bajnoki címért hajtó éllovas hamarosan már a támadásokra is nagyobb hangsúlyt tudott fektetni, a kilencedik percben pedig Schön bal oldali elfutása és remek centerezése után Benbuali góljával előnybe is került. Hét perccel később Schön csapott le egy keresztlabdára, megindult a kapu felé, s megduplázhatta volna az ETO találatainak a számát, de a kapujából kimozduló Popovics megakadályozta ebben. Rövidesen ismért Petrásnak kellett védenie a túloldalon, aztán pedig ismét a Győr vezetett szép támadást, amelynek a végén Benbuali fejjel vehette volna be a hazaiak kapuját, de Popovics megint hárított. A félidő végéhez közeledve némiképp visszaesett a mérkőzés irama, ugyanakkor ez a vendégeket egyáltalán nem zavarta, mert így a labdatartást szem előtt tartva magabiztosan őrizhették az egygólos vezetést. Fordulás után megint a Kisvárda volt veszélyesebb, de egy jó szabadrúgást leszámítva valós esélye nem nyílt az egyenlítésre. Nagyjából 10-12 perc után ismét átvette a meccs irányítását a győri csapat, amely aztán egy perc leforgása alatt két gólt is szerezhetett volna: előbb Njie okos emelése csattant a keresztlécen, majd az óriási lendülettel és remekül futballozó Schön közeli lövését ütötte ki reflexmozdulattal Popovics. A folytatásban egy-egy alkalommal volt lehetősége ígéretes akciókat vezetni a Kisvárdának, ám vagy Petrás kapus volt jókor jó helyen, vagy a győri védelem tette a dolgát megfelelően. A hajrában már szinte csak a védekezéssel volt elfoglalva a vendégcsapat, amely a lefújást követően azonnal ünneplésbe kezdett, s ebben segítségére voltak a pályára berohanó szurkolói is.

