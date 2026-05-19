Az előző kormány felajánlásai gyermekek életminőségének javítását szolgálják

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és miniszterei úgy döntöttek, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, összesen több mint 300 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése előtt a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, hogy hatalmas csodaként élik meg a felajánlást. Katkó Andrea rámutatott, hogy a gyermekotthon az ukrán államtól soha semmilyen támogatást nem kapott, pályázatokból és főként a magyar kormány támogatásából tartja fenn magát.

A nagydobronyi Kárpátalja legnagyobb gyermekotthona, ahol jelenleg 170 gyermek él, teljes orvosi ellátás mellett nevelést és oktatást is kapnak. Az otthon a gyermekek ellátására és bővítésre költené az Orbán Viktor és a Fidesz-kormány leköszönő miniszterei által felajánlott összeget, ezért tartanak attól, hogy az új kormány megakadályozhatja az adomány kifizetését.