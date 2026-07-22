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„Nem demokrácia, hanem önkény” – A Kádár-rendszer utolsó éveihez hasonlította a helyzetet Orbán Viktor

Szokatlan körülmények között, az épületből kivitt szerverek és leállt internetforgalom miatt a szabad ég alatt tartotta meg legújabb sajtótájékoztatóját Orbán Viktor és Bóka János. A Fidesz elnöke bejelentette, hogy elfogadták a következő évek meghatározó alapdokumentumát, az „Ellenállási Nyilatkozatot”, valamint hivatalosan is bemutatták a képviselőcsoport új vezetőjét, Bóka Jánost.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Orbán Viktor úgy értékelte, hogy az Alaptörvény 17. módosításával, a fékek és egyensúlyok rendszerének kiiktatásával, valamint a választási verseny korlátozásával a Kádár-rendszer utolsó éveire emlékeztető önkényuralmi berendezkedés jött létre Magyarországon. A pártelnök hangsúlyozta: a Fidesz illegitimnek tekinti az új intézményi felállást és a leváltott tisztségviselők helyére lépő vezetőket, ugyanakkor a parlamentben maradva, békés eszközökkel kívánják segíteni a magyar embereket a demokratikus jogállam későbbi helyreállításában.

A sajtótájékoztatón hivatalosan is bemutatkozott a frakció élére egyhangúlag megválasztott Bóka János, aki megerősítette: a nyílt önkény napjaiban felelősséget vállalva, hittel és energiával áll a politikai közösség szolgálatába.

 

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