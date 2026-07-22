Kiirtás helyett új otthon – egy természetvédő küldetése a méhekért

A világ élelmiszer-termelésének jelentős része egy alig néhány centiméteres rovar munkáján múlik. A méhek mégis gyakran kártevőként végzik, amikor egy ház vagy társas ház közelében telepednek meg. Egy szingapúri természetvédő azonban azt bizonyítja: a kolóniák többsége kiirtás helyett biztonságosan áttelepíthető.

Egy tetőszerkezet, egy erkély vagy akár egy repülőgép hajtóműve is ideiglenes otthona lehet egy méhkolóniának. Ilyenkor a legtöbb helyen kártevőirtót hívnak, egy szingapúri vállalkozó szerint azonban más megoldást kínál. A szingapúri méhmentő nem elpusztítja, hanem a teljes kolóniát – a királynővel, a dolgozó méhekkel és a fiasítással együtt – biztonságosan új helyre költözteti. Hat év alatt csaknem hatmillió méhet mentett meg, miközben arra is igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a beporzók nélkül a természetes ökoszisztémák és a mezőgazdaság működése is veszélybe kerülhet.