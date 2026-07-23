Elkezdődött Spanyolország leghíresebb és legveszélyesebb fesztiválja

Évről évre emberek ezrei teszik kockára az életüket egy alig háromperces futásért. A pamplonai bikafuttatás egyszerre több száz éves hagyomány, turistalátványosság és Európa egyik legveszélyesebb fesztiválja.

A hagyomány a 14. századig vezethető vissza. Eredetileg a pásztorok egyszerűen a városon keresztül hajtották a bikákat a piactérre és az arénába. A fiatalok idővel elkezdtek előttük futni, hogy bizonyítsák bátorságukat. Ez vált később látványos fesztivállá.



A hagyományos bikafuttatást minden évben július 7. és 14. között, minden reggel pontban 8:00 órakor rendezik meg a spanyolországi Pamplona óvárosában. Maga a futás mindössze maximum 4 percig tart, de ezalatt óriási veszélynek vannak kitéve a résztvevők.



A futam során 6 harci bikát engednek szabadon mellettük pedig több szelídebb ökör is halad, hogy egyben tartsa a csordát.



Hétfőn július 6-án több mint 10 000 ünneplő töltötte meg Pamplona Consistorial terét, és vörös zsebkendőiket a magasba emelve ünnepelték a San Fermin-ünnepség hivatalos kezdetét.

A tömeg „Éljen San Fermin!” kiáltásokkal ünnepelte a város védőszentjét, röviddel azelőtt, hogy a petárdák jelezték a több mint egy hetes ünnepségsorozat kezdetét.