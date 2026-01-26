A kommunisták elárulták, mi pedig örökre a szívünkbe zártuk – Itt a teljes igazság József Attiláról

Ha van műsor, amiért érdemes leülni a képernyő elé, az az „Itt az IGAZSÁG József Attiláról!”. Nemcsak azért, mert Déri Stefi jelenléte garancia a minőségre – a műsorvezetőnő felkészültsége és empatikus, mégis lényeglátó kérdései azonnal beszippantják a nézőt –, hanem azért is, mert amit Mező Gábor a Kiterítenek úgyis című könyve kapcsán feltár, az alapjaiban rázza meg iskolai tanulmányainkat. Kiderült: át voltunk verve. József Attila nem a rendszer hű katonája volt, hanem annak egyik legtragikusabb áldozata, aki a végén fel is lázadt a saját „elvtársai” ellen.

A beszélgetés rávilágított a sötét családi és mozgalmi hálóra is. Makai Ödön, a gazdag ügyvéd sógor nem csupán „gyám” volt, hanem a kommunista mozgalom titkos támogatója, aki szinte belenevelte a fiatal költőt az illegalitásba. A „proletársors” mítosza mögött valójában egy, a gyökereitől elszakított, identitását kereső zseni állt, akit a moszkvai emigráns körök – élükön Hidas Antallal – kíméletlenül támadtak, amikor már nem volt elég „vonalas” számukra.

A nemzet költője, akit a kommunisták kisajátítottak, de a lelke mindvégig a magyaroké maradt.

A szeretet koldusa a vörös hiénák között

A műsor egyik legmegrendítőbb momentuma, amikor Déri Stefi a költő emberi oldaláról, a magányáról kérdez. Mező Gábor válaszaiból kirajzolódik a dráma: Attila nem ideológiát keresett, hanem szeretetet. Egy anyát, egy társat – ahogy a híres mondás tartja: „aki a gatyáját mossa”. Ehelyett Szántó Juditban és a többiekben sokszor csak a mozgalmi hidegséget találta meg. Különösen sokkoló a „pszichoanalitikus” Gyömrői Edit szerepe, aki valójában nemcsak orvos, hanem a Komintern ügynöke és futárja volt – egy olyan nő, aki maga is intézetbe adta a gyermekét, így aligha tudott valódi gyógyírt nyújtani a költő lelki sebeire.

De minden árulás, minden kommunista áskálódás ellenére József Attila győzött. Győzött, mert versei túlélték a diktatúrákat, és ma is tisztán szólnak hozzánk. Ahogy Mező Gábor fogalmazott: „József Attilát tartom a költészet csúcsának”. Ez a videó egy gyönyörű, meleghangú tisztelgés, amely lemossa a sarat a nemzeti ikonunkról, és visszaadja őt a magyar szíveknek. Köszönjük Déri Stefinek ezt a hiánypótló beszélgetést!