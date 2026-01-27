Bemutatták Káel Csaba Magyar menyegző című filmjét, amely a kalotaszegi hagyományokat viszi vászonra

Január 20-án debütált a mozikban a Magyar menyegző, amely nem csupán egy film, hanem a magyar kultúrkincs megőrzése iránti főhajtás is egyben. A Káel Csaba által rendezett alkotás a 70-es évekbe repíti a nézőt, ahol a történet Budapestről egészen Kalotaszeg szívéig vezet, bemutatva egy autentikus erdélyi lakodalom minden rezdülését. A vásznon megelevenedő néptánc erejét Zsuráfszky Zoltán koreográfiája teszi felejthetetlenné, a hitelességet pedig a legkiválóbb szakemberek garantálják. Lajos Tamás producer szerint a cél egyértelmű volt: olyan szerethető alkotást letenni az asztalra, amely elgondolkodtat minket fantasztikus örökségünkön, és amitől a nézők boldogan, emelt fővel távoznak.