Kós Hubert és Márton Luana a csúcson: Ők lettek 2025 legjobbjai az Operaházban

A magyar nemzet ismét bizonyította, hogy a pályákon és a medencékben is verhetetlen, ezt pedig méltó módon ünnepeltük meg. A 68. Nemzeti Sportgála keretében a patinás Operaház adott otthont az év legcsillogóbb eseményének, ahol a magyar sport krémje vonult fel a vörös szőnyegen. Az est fénypontjaként Kós Hubert és Márton Luana emelhette magasba a trófeát, elnyerve az Év Sportolója Gála legrangosabb elismeréseit. A díjazottak sora fényesen bizonyítja, hogy a magyar virtus él és virul, a világ pedig csak ámul a teljesítményünkön.