Már a mozikban a Mambo Maternica – közönségtalálkozók országosan

„Nagyon sok negyvenes női barátom mesélt nekem olyan élethelyzetekről - abortuszról, meddőségről, örökbefogadásról -, amelyekről ritkán beszélünk nyíltan. Láttam, mennyi bűntudat, félelem és külső elvárás tapad ezekhez a döntésekhez. Innen jött az igény, hogy három különböző nő sorsán keresztül beszéljek a szabadságról: arról, mennyire nehéz saját életet élni, amikor a társadalom nagyon hangosan mondja, mit kellene tennünk.”

- nyilatkozta Nagy Borbála rendező arról, mi indította el benne ezt a történetet.

Párizsban Adél (Török-Illyés Orsolya) nem kívánt terhességgel néz szembe. Budapesten Nóra (Sipos Vera) titkolja, hogy férjével (Schmied Zoltán) gyermeket akarnak örökbe fogadni. Berlinben Becky (Székely Rozi) szembesíti családját azzal, hogy egyedülálló anya akar lenni. A három, 40 körüli nő élete fordulóponthoz érkezik: mindössze egy nap alatt kell sorsfordító döntéseket hozniuk. Mindegyikük egy-egy kezdeti problémával küzd - legyen az meddőség, abortusz, vagy gyerekvállalás egyedül. A vélt megoldások azonban csak még több bonyodalomhoz vezetnek.

A filmhez kapcsolódóan országosan több helyen lesz közönségtalálkozó: Budapesten, Szentendrén, Szegeden, Tatán, Veszprémben, Egerben és Székesfehérvárott.