Megható fordulat a magyar rockban – új formáció indult legendás alapokon

Egy korszak lezárul, és közben valami egészen új veszi kezdetét.

  • 3 órája
Az Emlékszik ránk a Hold már nem csupán egy dal címe, hanem egy új zenei formáció neve: Tóth Zoli, Lobó-Szalóky Lázár és Kapitány Cintia közös alkotói találkozása. A március 5-én debütáló Fájdalomtánc egy érzelmileg sűrű, személyes ihletésű folytatás, miközben a háttérben a Republic öröksége és Bódi László emléke is új hangsúlyt kap. Egy korszak lezárul, és közben valami egészen új veszi kezdetét.

A dal mögött személyes élmények és közös zenei útkeresés áll. A névben szereplő Hold pedig itt nem csak égitest – hanem tanú.

A mostani dalpremier pedig nemcsak egy korábbi dal új változatának megérkezése, hanem az Emlékszik ránk a Hold produkció megszületése is.
 

 

