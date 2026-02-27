Megható fordulat a magyar rockban – új formáció indult legendás alapokon

Az Emlékszik ránk a Hold már nem csupán egy dal címe, hanem egy új zenei formáció neve: Tóth Zoli, Lobó-Szalóky Lázár és Kapitány Cintia közös alkotói találkozása. A március 5-én debütáló Fájdalomtánc egy érzelmileg sűrű, személyes ihletésű folytatás, miközben a háttérben a Republic öröksége és Bódi László emléke is új hangsúlyt kap. Egy korszak lezárul, és közben valami egészen új veszi kezdetét.

A dal mögött személyes élmények és közös zenei útkeresés áll. A névben szereplő Hold pedig itt nem csak égitest – hanem tanú.

A mostani dalpremier pedig nemcsak egy korábbi dal új változatának megérkezése, hanem az Emlékszik ránk a Hold produkció megszületése is.

