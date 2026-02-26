Nevetés és önismeret egy estén – Az Ó, szerelem több, mint egy klasszikus komédia

Az Ó, szerelem egy klasszikus komédia, amely ma is meglepően aktuális. A háromszereplős darab a párkapcsolatok abszurd és ismerős helyzeteit mutatja meg, sok humorral és iróniával. A közel kétórás előadás valódi koncentrációt igényel a színészektől a nézőknek viszont garantált a felszabadult nevetés.

A szerelem ó prózai változata 1964-ben íródott, majd '65-ben debütált a New York-i Bordwayn. 1984-ben készült egy musical változat. Amit Böhm György rendezésében láthatunk az Art-Színtéren.

Ez a történet három ember kapcsolatáról szól. A néző könnyen tud azonosulni a szereplőkkel. Tele van fordulatokkal, és fantasztikus párbeszédekkel.