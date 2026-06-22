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Új pompájában ragyog a Bükk-hegység gyöngyszeme

Befejeződtek a 815 méter magas Bél-kő hegy lábánál, a csodálatos erdei környezetben megbújó Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt bélapátfalvai apátság felújítási munkálatai. A külső megóváson túl a rekonstrukció során megújult a főhajó, a kereszthajó és a szentély kőburkolata is, valamint egy látogatóközpontot is kialakítottak az érdeklődők számára.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Magyarország egyetlen épségben maradt román stílusú monostortemploma közel nyolcszáz éves történelme során gótikus és barokk elemekkel is gazdagodott, ám a legutóbbi felújításnak köszönhetően a belső tér visszakapta lenyűgöző, letisztult, eredeti formáját. A monumentális Bél-kő lábánál rejtőző építészeti remekmű nemcsak egyedi bimbós- és akantuszleveles kőfaragványaival, de a toszkán alabástromból készült, a napfényt varázslatosan áteresztő ablakaival is ámulatba ejti a látogatókat. A megújult templom mellett egy modern látogatóközpont és múzeum is várja a turistákat, ahol a restaurált barokk emlékanyag kap otthont.

 

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