Új pompájában ragyog a Bükk-hegység gyöngyszeme

Magyarország egyetlen épségben maradt román stílusú monostortemploma közel nyolcszáz éves történelme során gótikus és barokk elemekkel is gazdagodott, ám a legutóbbi felújításnak köszönhetően a belső tér visszakapta lenyűgöző, letisztult, eredeti formáját. A monumentális Bél-kő lábánál rejtőző építészeti remekmű nemcsak egyedi bimbós- és akantuszleveles kőfaragványaival, de a toszkán alabástromból készült, a napfényt varázslatosan áteresztő ablakaival is ámulatba ejti a látogatókat. A megújult templom mellett egy modern látogatóközpont és múzeum is várja a turistákat, ahol a restaurált barokk emlékanyag kap otthont.