Fordult a kocka a Zsolt bácsi-ügyben? Orbán Viktor és Panyi Miklós is megszólalt

Gyalázatos provokáció és propagandisztikus műbalhé. Így reagált Orbán Viktor a Zsolt bácsi-ügyként elhíresült botrány legújabb fejleményeire. A korábbi miniszterelnök rámutatott: az eset koronatanújának pénzt adhattak a hamis vallomásért. Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint pedig árulkodó, hogy mennyire hallgat a balliberális média, holott a kampányban előszeretettel írtak az ügyről.

Panyi Miklós közösségi oldalán számokkal bemutatta: a Zsolt bácsi-ügyben tavaly ősztől a választásokig összesen 843 darab cikket közöltek a Fideszre mutogatva, de az elmúlt napokban arról, hogy Magyar Márton megvesztegethette a Szőlő utcai javítóintézet volt lakóját, csupán a Telex és a 444 hozott le egy-egy cikket.