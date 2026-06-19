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Hallgat a magát függetlennek nevező média – Péntek 18

A Péntek 18 műsorában a Zsolti bácsi ügyet övező sajtócsendet vizsgálták. A függetlennek nevezett média szelektív hallgatása súlyos hitelességi válságot jelez.

  • Péntek 18
  • 2026. június 19., péntek 18:59
  • Frissítve: 2026. június 19., péntek 20:34
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A Péntek 18 legújabb adása a fősodratú sajtó működését is elemezte. A Zsolti bácsi ügy feldolgozása komoly kérdéseket vet fel. A korábban rendkívül aktív "független média" feltűnően elnémult. A folyamat pontosan akkor kezdődött, amikor új fordulatot vett a nyomozás. 

A tények felderítése helyett az elhallgatás eszközéhez nyúltak, az úgynevezett független-objektív szerkesztőségek. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy számukra túlzottan kényelmetlenné vált a botrány. A szelektív hírszerkesztési gyakorlat rávilágít az újságírás válságára.

 

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