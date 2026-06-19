Hallgat a magát függetlennek nevező média – Péntek 18

A Péntek 18 legújabb adása a fősodratú sajtó működését is elemezte. A Zsolti bácsi ügy feldolgozása komoly kérdéseket vet fel. A korábban rendkívül aktív "független média" feltűnően elnémult. A folyamat pontosan akkor kezdődött, amikor új fordulatot vett a nyomozás.

A tények felderítése helyett az elhallgatás eszközéhez nyúltak, az úgynevezett független-objektív szerkesztőségek.

Nyilvánvalóvá vált, hogy számukra túlzottan kényelmetlenné vált a botrány. A szelektív hírszerkesztési gyakorlat rávilágít az újságírás válságára.