Az inkontinencia nem válogat

A vizelettartási rendellenességet sajnos nem kell bemutatni. Azok, akik szenvednek tőle nem szívesen beszélnek róla, igyekeznek elrejteni. Akik a beteg környezetében élnek, azok pedig tabuként kezelik a problémát. A pelenka nem megoldása ennek a problémának, mindösszesen tüneti kezelés és még arra sem a legjobb. Sokan nem tudják azonban, hogy a pelenka messze nem a kezelés legmagasabb szintje, bőven van még lehetőség a vizelettartás javítására. Érdemes ledönteni a tabukat és nyíltan foglalkozni a problémakörrel, mert a vizelettartás javítása alapjaiban változtatja meg a betegek testi, szellemi egészségét és közösségben ismét felszabadultan, takargatni valók nélkül mozoghatnak.

