Különleges égi jelenségre készülhetnek a spanyol tengerparton élők és ott nyaralók

A következő teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én lesz, amikor a Hold teljesen a Nap elé kerül, és rövid időre nappal is teljes éjszakai sötétség lesz. A jelenség Grönland, Izland és Észak-Spanyolország fölött halad át. Európában a megfigyelési pontok Spanyolország északi és keleti részein lesznek, a legjobban a katalóniai Altafullából lesz látható a jelenség.

Hét éve már annak, hogy a szivárgás először felütötte a fejét a Nemzetközi Űrállomás (ISS) orosz moduljában, a PrK átjáróalagútban, amely összeköti a Zvezda modult a dokkolóporttal. Azóta számos alkalommal próbálták már javítani a problémát, és volt, hogy úgy tűnt, sikerrel. Majd újból megjelent.