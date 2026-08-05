Szegeden lesz a nyár fináléja: több mint 200 fellépővel készül a Coca-Cola SZIN

A SZIN már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A szegedi Tisza-parton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín is az élmény része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. A SZIN nemcsak a szezon utolsó nagy bulija, hanem egy olyan közös nyárvégi pillanat, ahol Szeged hangulata, a zene és a közösen együtt töltött idő találkozik.



Nemzetközi sztárok, különleges produkciók

A Coca-Cola SZIN nemzetközi headlinerei egyedi produkciókkal érkeznek Szegedre. A fesztivál egyik kiemelt nemzetközi sztárja, Swae Lee a jelenlegi Same Difference turnéja keretében érkezik Magyarországra. A világsztár neve az elmúlt időszak egyik legnagyobb eseményén is feltűnt: a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének show-jában Post Malone oldalán adta elő a világsikerré vált Sunflower című dalt. DJ Snake a Nomad album turnéjának részeként hozza el nagyszabású elektronikus produkcióját a fesztiválra, amelyhez saját magángépével érkezik. A Bastille jubileumi évfordulót ünnepel, a zenekar fennállásának 15. évében látogat Szegedre teljes koncertprodukciójával, két kamionnyi technikával és saját stábjával. A csapat része lesz egy külön videórendező is, aki professzionális kamerákkal készít koncertfelvételt a jubileumi szegedi fellépésről, így igazán emlékezetes show-ra számíthatunk.



Erős hazai lineup minden műfajban

A nemzetközi sztárok mellett a hazai pop-, rap- és trapszíntér meghatározó előadói, többek között Halott Pénz, Majka, Dzsúdló, Pogány Induló, Beton.Hofi, T. Danny és ValMar is színpadra lépnek. Az alternatív, indie és rockzenei vonalat olyan előadók képviselik, mint a Carson Coma, Quimby, Ivan & The Parazol, 30Y, Elefánt vagy Platon Karataev, míg a keményebb hangzások kedvelőit az AWS, a Depresszió, a Fish! és a Metallicum várja. A világzenei, folk- és táncházi programokban a Bohemian Betyars, a Parno Graszt, a Besh o droM, a Csík Zenekar és további meghatározó előadók kapnak helyet, az elektronikus zenei helyszíneken pedig az EDM-től a house és techno irányzatokon át a drum and bass, UK garage, riddim és underground klubzene képviselői gondoskodnak a sokszínű élményekről.