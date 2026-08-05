Szegeden lesz a nyár fináléja: több mint 200 fellépővel készül a Coca-Cola SZIN
A SZIN már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A szegedi Tisza-parton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín is az élmény része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. A SZIN nemcsak a szezon utolsó nagy bulija, hanem egy olyan közös nyárvégi pillanat, ahol Szeged hangulata, a zene és a közösen együtt töltött idő találkozik.
Nemzetközi sztárok, különleges produkciók
A Coca-Cola SZIN nemzetközi headlinerei egyedi produkciókkal érkeznek Szegedre. A fesztivál egyik kiemelt nemzetközi sztárja, Swae Lee a jelenlegi Same Difference turnéja keretében érkezik Magyarországra. A világsztár neve az elmúlt időszak egyik legnagyobb eseményén is feltűnt: a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének show-jában Post Malone oldalán adta elő a világsikerré vált Sunflower című dalt. DJ Snake a Nomad album turnéjának részeként hozza el nagyszabású elektronikus produkcióját a fesztiválra, amelyhez saját magángépével érkezik. A Bastille jubileumi évfordulót ünnepel, a zenekar fennállásának 15. évében látogat Szegedre teljes koncertprodukciójával, két kamionnyi technikával és saját stábjával. A csapat része lesz egy külön videórendező is, aki professzionális kamerákkal készít koncertfelvételt a jubileumi szegedi fellépésről, így igazán emlékezetes show-ra számíthatunk.
Erős hazai lineup minden műfajban
A nemzetközi sztárok mellett a hazai pop-, rap- és trapszíntér meghatározó előadói, többek között Halott Pénz, Majka, Dzsúdló, Pogány Induló, Beton.Hofi, T. Danny és ValMar is színpadra lépnek. Az alternatív, indie és rockzenei vonalat olyan előadók képviselik, mint a Carson Coma, Quimby, Ivan & The Parazol, 30Y, Elefánt vagy Platon Karataev, míg a keményebb hangzások kedvelőit az AWS, a Depresszió, a Fish! és a Metallicum várja. A világzenei, folk- és táncházi programokban a Bohemian Betyars, a Parno Graszt, a Besh o droM, a Csík Zenekar és további meghatározó előadók kapnak helyet, az elektronikus zenei helyszíneken pedig az EDM-től a house és techno irányzatokon át a drum and bass, UK garage, riddim és underground klubzene képviselői gondoskodnak a sokszínű élményekről.
DESH és Azahriah – két magyar headliner egymás után
A Coca-Cola SZIN egyik kiemelt programpontja lehet augusztus 27-én a Coca-Cola Nagyszínpad esti blokkja, ahol egymás után lép fel a hazai zenei élet két meghatározó előadója: 21 órától DESH, 22:45-től pedig Azahriah érkezik a színpadra. A két koncert így, egymás után egy különleges, közel háromórás esti bulit kínál azoknak, akik a hazai könnyűzene két meghatározó előadójának produkcióját egy este alatt szeretnék átélni.
Újdonságok a SZIN-en
A Coca-Cola SZIN idén számos újdonsággal emeli új szintre a fesztiválélményt. Idén debütál a nagyszínpad mellett kialakított exkluzív VIP-részleg, amely panorámás kilátással, kényelmi szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Megújul a Rádió 1 x Jim Beam Aréna is: új helyszínen, még intenzívebb klubhangulattal és hajnalig tartó programokkal készül, miközben a nappali fesztiválhangulatról a Tisza-parti Rádió 1 Stég gondoskodik. Az elektronikus zene rajongóit pedig egy vadonatúj, titkos partyhelyszín, a JATE Klub Rave Cage várja UK garage, drum and bass, techno és más underground műfajok programjaival. A Coca-Cola SZIN egyik leglátványosabb újdonsága az exkluzív közösségi fényshow lesz, melynek különlegessége, hogy a látogatók nem csupán nézői, hanem aktív résztvevői is lesznek a produkciónak. A SZIN alkalmazásához csatlakozva mobiltelefonjuk kijelzője a show részévé válik, így több ezer fényforrás egyszerre alkot látványos vizuális élményt.
A SZIN-en a mozivászonról is szól a zene
A Coca-Cola SZIN-en idén nemcsak a színpadokon szól a zene: az ÁRKÁD SZINema by Belvárosi Mozi a fesztivál mind a négy estéjén különleges filmélménnyel várja a látogatókat. A programban összesen 12, elsősorban zenéhez, közösségi élményekhez és fesztiválhangulathoz kapcsolódó alkotás kap helyet, köztük olyan közönségkedvencek, mint a Yesterday, a Made in Hungária, a Moulin Rouge!, a Whiplash, a Mamma Mia!, A legnagyobb showman vagy a Bohém rapszódia. A vetítések minden nap 20:30-kor, 22:30-kor és 00:30-kor kezdődnek, így a fesztiválozók a koncertek mellett a mozivásznon is átélhetnek ikonikus zenei pillanatokat.
Talpra Sanyi!
A Coca-Cola SZIN idén egy fontos ügy mellé is odaáll: a fesztivál támogatja a Talpra Sanyi! kezdeményezést, amely Kecskeméti Sándor, a Gypo Circus alapítójának rehabilitációját segíti. Sanyi jelenleg Argentínában vesz részt egy különleges kezelésen annak érdekében, hogy ismét lábra állhasson és visszatérhessen a színpadra. A fesztiválozók adománnyal, valamint visszaváltott palackjaik értékének felajánlásával csatlakozhatnak a támogatáshoz, így a SZIN-en idén nemcsak közös élményeket gyűjthetnek, hanem egy zenei közösséget összekovácsoló, fontos ügy mellé is odaállhatnak.
SZINes Szeged
A Coca-Cola SZIN közeledtével Szeged is fesztiválhangulatba öltözik: augusztus 21-től SZIN-es zászlók díszítik a Belvárosi hidat, jelezve, hogy már csak néhány nap van hátra az 58. Szegedi Ifjúsági Napok kezdetéig. A város egyik ikonikus pontjának átalakulása nemcsak látványos jelzés a fesztivál érkezéséről, hanem annak is a része, hogy a SZIN hangulata már a rendezvény kezdete előtt megjelenik Szeged mindennapjaiban.