WICKED-hangulat költözik egy hétre Szegedre - Jön a Wicked Week!

Augusztus 14-én színháztörténelmet ír az Erkel Színház, Szegeden a Dóm téren debütál a Wicked musical szabadtéri világpremierje, Szente Vajk rendezésében, amelyet augusztus 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én további előadások követnek. A világ egyik legsikeresebb musicalje most először költözik ilyen monumentális szabadtéri színpadra, ahol lenyűgöző látványvilág és grandiózus színpadi megoldások keltik életre a Wicked történetét. A musical középpontjában a zöld bőrű Elphaba és a népszerű Glinda váratlan, mégis mély barátsága áll. A produkció nemcsak varázslatos hangulatával és emlékezetes dalaival ragadja magával a nézőket, hanem olyan időtálló kérdéseket is feszeget, mint az előítéletek, a másság elfogadása, a hatalom természete, valamint az, hogy miként formálja a közvélemény az igazságról alkotott képünket. Egy héten át a város is a történet részévé válik, hogy a musical ne csupán a színpadon, hanem egész Szegeden életre keljen.

Programok kicsiknek és nagyoknak

A Wicked Week programjai minden korosztály számára kínálnak élményeket. Augusztus 8-án az Aquapolis Wicked Csúszdaavatóval indul a programsorozat. Augusztus 9-én délután a családoké lesz a főszerep a Wicked Gyereknapon, ahol a legkisebbek is kipróbálhatják, milyen lenne egy napra boszorkánnyá válni, valamint együtt festhetik meg a Dóm téri „Sárgaköves utat”. A Somogyi-könyvtár „Wicked Szigete” Boszorkányok, vagy amit akartok című programja augusztus 10. és 31. között várja az érdeklődőket, tematikus könyvtári élményekkel és a musicalhez kapcsolódó tartalmakkal. Többek között boszorkányosan varázslatos könyvkiemelésekkel, régi könyves kuriózumokkal, könyvajánlókkal és játékokkal készülnek. A musical magyar változatának létrejöttéről Galambos Attila, az Erkel Színház irodalmi vezetője és a darab egyik fordítója mesél ugyanitt augusztus 13-án egy rendhagyó közönségtalálkozón.



A Wicked hangulata beköltözik a városba

A Wicked Week alatt Szeged több helyszíne is a Wicked történetét idézi meg. Augusztus 10-én debütál az Erkel és a CAFE FREI közös újdonsága, a Wicked jeges epres Matcha, amelyet a közönség elsőként Szegeden kóstolhat meg. A fiatalokat augusztus 11-én a Shiz Egyetem x Erkel x Szegedi Szabadtéri Játékok x SZTE EHÖK backstage party várja a Dóm téren. A programsorozat esti kikapcsolódással is készül: augusztus 15-én a Bárka Szeged ad otthont az Erkel After Summer Edition bulinak, ahol az Erkel Színház két művésze, DJ Hüttenbass, azaz Brasch Bence és DJ Big Daddy Bee, tehát Puskás-Dallos Péter gondoskodik a hangulatról. A rajongók augusztus 16-án a REÖK Cukrászdában találkozhatnak az előadás szereplőivel egy Wicked dedikáláson.