WICKED-hangulat költözik egy hétre Szegedre - Jön a Wicked Week!

Augusztus 14-én színháztörténelmet ír az Erkel Színház, Szegeden a Dóm téren debütál a Wicked musical szabadtéri világpremierje, Szente Vajk rendezésében, amelyet augusztus 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én további előadások követnek. A világ egyik legsikeresebb musicalje most először költözik ilyen monumentális szabadtéri színpadra, ahol lenyűgöző látványvilág és grandiózus színpadi megoldások keltik életre a Wicked történetét. A musical középpontjában a zöld bőrű Elphaba és a népszerű Glinda váratlan, mégis mély barátsága áll. A produkció nemcsak varázslatos hangulatával és emlékezetes dalaival ragadja magával a nézőket, hanem olyan időtálló kérdéseket is feszeget, mint az előítéletek, a másság elfogadása, a hatalom természete, valamint az, hogy miként formálja a közvélemény az igazságról alkotott képünket. Egy héten át a város is a történet részévé válik, hogy a musical ne csupán a színpadon, hanem egész Szegeden életre keljen.
Programok kicsiknek és nagyoknak
A Wicked Week programjai minden korosztály számára kínálnak élményeket. Augusztus 8-án az Aquapolis Wicked Csúszdaavatóval indul a programsorozat. Augusztus 9-én délután a családoké lesz a főszerep a Wicked Gyereknapon, ahol a legkisebbek is kipróbálhatják, milyen lenne egy napra boszorkánnyá válni, valamint együtt festhetik meg a Dóm téri „Sárgaköves utat”. A Somogyi-könyvtár „Wicked Szigete” Boszorkányok, vagy amit akartok című programja augusztus 10. és 31. között várja az érdeklődőket, tematikus könyvtári élményekkel és a musicalhez kapcsolódó tartalmakkal. Többek között boszorkányosan varázslatos könyvkiemelésekkel, régi könyves kuriózumokkal, könyvajánlókkal és játékokkal készülnek. A musical magyar változatának létrejöttéről Galambos Attila, az Erkel Színház irodalmi vezetője és a darab egyik fordítója mesél ugyanitt augusztus 13-án egy rendhagyó közönségtalálkozón.
A Wicked hangulata beköltözik a városba
A Wicked Week alatt Szeged több helyszíne is a Wicked történetét idézi meg. Augusztus 10-én debütál az Erkel és a CAFE FREI közös újdonsága, a Wicked jeges epres Matcha, amelyet a közönség elsőként Szegeden kóstolhat meg. A fiatalokat augusztus 11-én a Shiz Egyetem x Erkel x Szegedi Szabadtéri Játékok x SZTE EHÖK backstage party várja a Dóm téren. A programsorozat esti kikapcsolódással is készül: augusztus 15-én a Bárka Szeged ad otthont az Erkel After Summer Edition bulinak, ahol az Erkel Színház két művésze, DJ Hüttenbass, azaz Brasch Bence és DJ Big Daddy Bee, tehát Puskás-Dallos Péter gondoskodik a hangulatról. A rajongók augusztus 16-án a REÖK Cukrászdában találkozhatnak az előadás szereplőivel egy Wicked dedikáláson.
Mindenki részese lehet a Wickednek
A Wicked Week egyik legfontosabb üzenete, hogy a közönség ne csak nézője, hanem részese is legyen a varázslatnak. Augusztus 11–13. között, minden nap 18.00-tól 22.00-ig a BarátságFal várja az érdeklődőket a Dóm tér pavilonja mellett – legyél te is része a Wickednek, fotózkodj a barátaiddal! felhívással. Az Erkel Színház és a Szegedi Vízmű együttműködésével megvalósuló Wicked párakapu játékos nyári frissülést kínál „Elolvadsz a víztől? Boszorkány vagy, vagy nem?” címmel. A Fesd velünk a világunkat! program keretében augusztus 10. és 16. között a Klauzál téren együtt festjük ki a Wicked plakátot.
WICKED #colorhunting - Zöld vagy rózsaszín? – közösségi játék
A Wicked Week azonban nem ér véget a programokkal: augusztus 8-án este elindul a Zöld vagy rózsaszín? közösségi média-játék is. A kihívás során augusztus 22-ig bárki megkeresheti környezetében a Wicked ikonikus színeit idéző zöld és rózsaszín részleteket, legyen az egy virág, épület, kirakat, graffiti, ruha vagy akár egy fagylalt. A résztvevők kreatív fotóikat az @erkelszinhaz megjelölésével, valamint a #WickedWeek és #findyourwicked #colorhunting hashtagek használatával oszthatják meg közösségi felületeiken.