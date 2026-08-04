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Az elmúlt napok próbára tették Európa ellenállóképességét és külső határainak biztonságát

Az Európai Unió ellenálló képességének és határai biztonságát próbára tévő válság a Ceutát érő tömeges illegális migráció – jelentette ki az EU belügyi biztosa a tagállamok belügyminisztereinek rendkívüli tanácskozása után.

  • Híradó
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  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Alexandros Michailidis
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Magnus Brunner, az Európai Unió belügyi biztosa közölte: az illegális bevándorlók közül senki nem jutott át Spanyolország európai területeire, vagy más uniós országba. 

Brüsszelből Bugnyár Zoltán tudósított.

 

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