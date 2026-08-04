Az elmúlt napok próbára tették Európa ellenállóképességét és külső határainak biztonságát

Az Európai Unió ellenálló képességének és határai biztonságát próbára tévő válság a Ceutát érő tömeges illegális migráció – jelentette ki az EU belügyi biztosa a tagállamok belügyminisztereinek rendkívüli tanácskozása után.