Városmajori színpad: borban a vigasság

A Monarchia Operett egy több mint 15 éve alakult társulat Kollár Péter Erik táncoskomikus-jelmeztervező vezetésével (aki egyúttal a társulat művészeti vezetője is), célja a Hungarikumnak számító magyar operett népszerűsítése. Magas szinten éneklő és táncoló szólisták, egyedi koreográfiák, látványos jelmezek, érzékekre ható színpadkép és komoly zenekari hangzás jellemzi professzionális előadásait. Itthoni fellépésein kívül számos nemzetközi turnén öregbítette az operett hírnevét, például Amerikában, Izraelben, Németországban, Luxemburgban, Erdélyben és Oroszországban.