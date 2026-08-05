Hamu, láva és gázok: ismét kitört Guatemala egyik legaktívabb vulkánja

Kitört Guatemala egyik legaktívabb vulkánja, a Fuego, emiatt több mint 1600 embert kellett kitelepíteni a környékről. A hatóságok vörös riasztást rendeltek el a vulkán továbbra is hamut, gázokat és lávát bocsát ki. A hatóságok 18 település lakóit szólították fel a távozásra, sokan azonban a fosztogatásoktól tartva nem akarják elhagyni otthonaikat.

A vulkáni anyag több mint 7 kilométeres magasságba is eljuthat. A pernyét pedig a szél akár 120 kilométerre is elsodorhatja.