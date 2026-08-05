Az Edda visszatér, Manuel első önálló nagykoncertjére készül a Plázs

Augusztus 7-én pénteken azok kapják a főszerepet, akik generációk óta együtt éneklik az Edda örökzöld slágereit. A legendás zenekar koncertje egyszerre lesz nosztalgia és hamisítatlan rockünnep. Az este azonban itt még korántsem ér véget: az Arénéban Metzker & Friends várja a közönséget. Metzker Viktória és Koósz Milán mellé az NGZ crew tagjai, Ekhoe, Grasa és ShyB5 Star is csatlakoznak, miközben a Music teraszon a Video Disco gondoskodik a hajnalig tartó bulihangulatról.

Szombaton már a Z generáció egyik legnagyobb kedvence veszi át a színpadot. Manuel az elmúlt évek egyik legsikeresebb hazai előadójaként első önálló nagykoncertjével érkezik a Plázs One Nagyszínpadára. A sorra érkező slágerek és a közönség energiája garantáltan emlékezetes koncertet ígér.