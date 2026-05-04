A magyar nyelv és irodalom nyitja a vizsgasort

A magyar nyelv és irodalom vizsgával megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten írásban mintegy 76 ezer, emelt szinten pedig 2500 diák adhat számot tudásáról. Pécsről, Sopronból és Budapestről jelentkeztek tudósítóink.
Pécsről Németh Krisztina foglalta össze a részleteket, aki a Leőwey Klára Gimnázium igazgatójával beszélgetett. Jókai Mór, Wass Albert és Herczeg Ferenc is szerepelt a magyar érettségin. Lehet már értékelni, hogy mennyire voltak nehezek a feladatok?
Sopronból Rafai Emőke jelentkezett, hogy mennyire elégedettek az érettségizők.
Budapesten Czirják Richárd követte az eseményeket. Megtudhattuk, mit mondtak az érettségizők, illetve hogyan folytatódnak a vizsgák.