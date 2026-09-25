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Egy új vadmacskafaj Bolíviából

Kisebb egy átlagos házimacskánál, mégis egy jelentős tudományos felfedezés főszereplője. Tigrino egy bolíviai állatmenhelyen él, genetikai vizsgálatok pedig bebizonyították róla, hogy egy eddig külön fajként nem azonosított dél-amerikai vadmacskafaj jeles képviselője. A Leopardus tilcayo felfedezése ráirányította a figyelmet, hogy élőhelyét, a bolíviai Yungas-erdőt egyre nagyobb veszély fenyegeti.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Első pillantásra akár egy különleges bundájú házimacskának is tűnhet

Tigrino azonban vadmacska, ráadásul egy olyan faj képviselője, amelyet a tudomány csak most azonosított önálló fajként. A tízéves állat mindössze körülbelül 47 centiméter hosszú és alig 1,5 kilogrammot nyom, vagyis kisebb, mint egy átlagos házimacska.

Tigrino – amit kistigrisként is fordíthatunk – a bolíviai La Paz közelében működő Senda Verde vadállatmenhelyen él. A kutatók genetikai vizsgálatok segítségével igazolták, hogy a dél-amerikai tigrismacskák között egy eddig külön fajként nem azonosított állatról van szó. Az új faj a Leopardus tilcayo udományos nevet kapta. A Tilcayo név tehát nem laboratóriumban született, a kutatók a helyiek által régóta használt elnevezést emelték be a tudományba.

A faj Bolívia Yungas nevű vidékén él

A hegyoldalakat sűrű, páradús erdők borítják, a magasabban fekvő részeket pedig gyakran felhők veszik körül. Ebben a nehezen átjárható környezetben még ma is számos kevéssé ismert faj élhet.

Tigrinót 2017-ben mentették meg, korábban egy helyi család tartotta otthon, mielőtt a Senda Verde menhelyre került volna. Ma ő az egyetlen ismert Tilcayo, amely tartósan emberi gondozás alatt él. A vadonba azonban már nem térhet vissza, így feltehetően élete végéig a menhely lakója marad.

A Senda Verdében több mint 1200 különböző körülmények közül kimentett vadállatról gondoskodnak. Jaguárok, majmok és más őshonos fajok kerülnek ide többek között az illegális állatkereskedelem vagy élőhelyük pusztulása miatt.

A menhely sem teljesen elszigetelt a külvilág problémáitól

A közelben bányászati tevékenység zajlik: a gépek zaja, a környezetszennyezés és az egyre intenzívebb emberi jelenlét nemcsak a menhely állatait, hanem a környék élővilágát is érinti. Miközben a tudomány egy újabb fajt talált, annak természetes élőhelye sajnos már most veszélyben van. A Yungas erdeit az erdőirtás, a bányászat és az élőhelyének megtizedelődése egyaránt fenyegeti.

A kutatók szerint a Tilcayo felfedezése nemcsak zoológiai érdekesség: Tigrino egyszerre lett egy új tudományos felfedezés jelképe és egy veszélyeztetett élőhely szimbóluma. Egy alig másfél kilogrammos vadmacska, amely hosszú éveken át élt az emberek szeme előtt, miközben a tudomány még nem tudta, hogy egy önálló faj képviselőjét látja.

 

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