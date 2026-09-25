Egy új vadmacskafaj Bolíviából

Első pillantásra akár egy különleges bundájú házimacskának is tűnhet

Tigrino azonban vadmacska, ráadásul egy olyan faj képviselője, amelyet a tudomány csak most azonosított önálló fajként. A tízéves állat mindössze körülbelül 47 centiméter hosszú és alig 1,5 kilogrammot nyom, vagyis kisebb, mint egy átlagos házimacska.

Tigrino – amit kistigrisként is fordíthatunk – a bolíviai La Paz közelében működő Senda Verde vadállatmenhelyen él. A kutatók genetikai vizsgálatok segítségével igazolták, hogy a dél-amerikai tigrismacskák között egy eddig külön fajként nem azonosított állatról van szó. Az új faj a Leopardus tilcayo udományos nevet kapta. A Tilcayo név tehát nem laboratóriumban született, a kutatók a helyiek által régóta használt elnevezést emelték be a tudományba.

A faj Bolívia Yungas nevű vidékén él

A hegyoldalakat sűrű, páradús erdők borítják, a magasabban fekvő részeket pedig gyakran felhők veszik körül. Ebben a nehezen átjárható környezetben még ma is számos kevéssé ismert faj élhet.

Tigrinót 2017-ben mentették meg, korábban egy helyi család tartotta otthon, mielőtt a Senda Verde menhelyre került volna. Ma ő az egyetlen ismert Tilcayo, amely tartósan emberi gondozás alatt él. A vadonba azonban már nem térhet vissza, így feltehetően élete végéig a menhely lakója marad.

A Senda Verdében több mint 1200 különböző körülmények közül kimentett vadállatról gondoskodnak. Jaguárok, majmok és más őshonos fajok kerülnek ide többek között az illegális állatkereskedelem vagy élőhelyük pusztulása miatt.

A menhely sem teljesen elszigetelt a külvilág problémáitól

A közelben bányászati tevékenység zajlik: a gépek zaja, a környezetszennyezés és az egyre intenzívebb emberi jelenlét nemcsak a menhely állatait, hanem a környék élővilágát is érinti. Miközben a tudomány egy újabb fajt talált, annak természetes élőhelye sajnos már most veszélyben van. A Yungas erdeit az erdőirtás, a bányászat és az élőhelyének megtizedelődése egyaránt fenyegeti.

A kutatók szerint a Tilcayo felfedezése nemcsak zoológiai érdekesség: Tigrino egyszerre lett egy új tudományos felfedezés jelképe és egy veszélyeztetett élőhely szimbóluma. Egy alig másfél kilogrammos vadmacska, amely hosszú éveken át élt az emberek szeme előtt, miközben a tudomány még nem tudta, hogy egy önálló faj képviselőjét látja.