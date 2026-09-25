A jövő orvoslása Gyulán találkozik

Az október 8. és 11. között Gyulán zajló, hazánkban egyedülálló tudományos eseményen a szakma teljes palettája felvonul – az ápolóktól a sztársebészeken át a legmagasabb professzori szintekig –, hogy közösen keressenek innovatív válaszokat a komplex anyagcsere- és daganatos betegségek kezelésére.

A HírTV Napindító című műsorában Dr. Bánhegyi Róbert, a Magyar Onkodiabetológiai Egyesület elnöke és Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere számoltak be a rendezvény előkészületeiről. Dr. Bánhegyi Róbert kiemelte: az onkodiabetológia és az onkometabolizmus területe hiánypótló, hiszen rengeteg beteg küzd egyidejűleg daganatos és anyagcsere-problémákkal. A konferencián olyan szakterületek kapcsolódnak össze, mint a precíziós onkológia, a mikrobiom-kutatás, az onkodietetika és a mesterséges intelligencia. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, hogy Gyula történelmi kórházi tradícióira, erős tudományos közösségére és magas színvonalú turisztikai infrastruktúrájára építve örömmel biztosít méltó helyszínt a rangos orvostudományi rendezvénynek. A Hunguest Hotelben tartandó konferenciára október 2-ig lehet jelentkezni a www.onkodiabetologia.hu oldalon.