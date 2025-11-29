Árt vagy használ? A zenei nevelés szerepe a gyermekfejlődésben

Egyértelmű a válasz a kérdésre, hogy árt vagy használ a dalolás, hiszen a zenei nevelés bizonyítottan az egészséges gyermekfejlődés motorja, nem véletlen, hogy a Tanösvény című műsorunk most ezt a témát járja körül. A kultúraromboló világban a tiszta muzsika és a szellemi és lelki fejlődés kapcsolata elválaszthatatlan, ezért a Valahol Európában klasszikusát idézve bátran kijelenthetjük, hogy a zene az kell minden magyar gyermeknek.