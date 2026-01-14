Vecsési terrorista - 10 évet kért az ügyészség arra a férfira, aki emailen fenyegette a rendőrséget

Bilincsben és kommandósok kíséretében érkezett a bíróságra az a vecsési férfi B. János, aki fenyegető email-t küldött több rendőri szerv részére. Azt követelte, hogy akadályozzák meg Izrael miniszterelnökének magyarországi látogatását, továbbá Magyarország zsidó lakosságát is meg akarta félemlíteni. A 62 éves vádlott a Magyar Igazságosztó nevet használta.