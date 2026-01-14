Év végi fogások - Decemberben sem tétlenkedtek a pénzügyőrök

44kg marihuána a vezetőfülkében, 1900 doboz csempész cigaretta fagyasztóládákban, 580 doboz cigaretta télikabátok belsejében, embercsempészek az M7-esen. Decemberben sem tétlenkedtek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, akadtak bőven fogások. Most a NAV legnagyobb év végi akcióit mutatjuk be.