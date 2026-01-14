"Addig még sok víz folyik le a Dunán", avagy már Fodor Gábor szerint is Orbán Viktort érdemes támogatni

Tartja a fent említett mondás, hogy hosszú idő múlva bármi be következhet, valamint történhet. A politika színpadán viszont duplán, - ha nem triplán - hatványzottan érvényes. Gondolta volna, hogy valaha Fodor Gábor, a néhai SZDSZ-es liberális politikus azt fogja mondani a nagyérdemű előtt, hogy Orbán Viktorra érdemes szavazni? Ráadásul a Fidesz, a biztos választás slágerszlogenével ilyen szépen fog párhuzamot alkotni? Na ugye!
Márpedig ez a helyzet: pontosan látja Fodor Gábor is, ami nyilvánvaló Magyar Péter pálfordulása óta. A jobboldal összetartó ereje a Fidesz, és diktálja az iramot a hazai közélet minden zegzúgában.
Egyébként az ellenzék "új Messiása" már készül arra, hogy elveszti az országgyűlési választásokat. Nem meglepően, hiszen a józanul gondolkodó választópolgárok látják azt, hogy egy párt megszervezésére, jelöltek állítására vonatkozóan is kevés az ereje, rááadásul egy balhés személyiség is társul politikai szerepvállalásához. Nem értékelendő erkölcsileg - nem utolsó sorban - az emberek "lebirkázása", a szavazók sértegetése, valamint a nők nem tisztelete sem.
Tehát nem meglepő, hogy a reálpolitika mentén gondolkodók a biztosat választják!
