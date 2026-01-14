Mi folyik itt Bagon?

A Pest vármegyei településen már többször forgatott stábunk. 2023-ban például egy drog miatti elszámolási vita fajult odáig, hogy fényes nappal estek egymásnak a felek. Egy férfi új pszichoaktív szert vett az egyik bagi dílertől, nevesül J. Sándornétól, ám fizetni elfelejtett, ezért az asszony jussa behajtása érdekében gázspray-vel lefújta, majd elvette a pénztárcáját. Egymásnak estek az ellenérdekelt felek, egy várandós nőt sem kíméltek.

2023-ban Bagon történt egy másik bűncselekmény is. "Az ismerős többed magával az esti órákban a sértett házához érkezett, ahova bementek. Később a vádlott is átment a sértetthez, és a nála lévő takaróval, továbbá ököllel testszerte ütni kezdte az ágyon ülő férfit. A sértett karjaival védekezni próbált, majd az ágya mellől kezébe vette a gumilövedékes pisztolyát azért, hogy elriassza a vádlottat, azzal két alkalommal a levegőbe lőtt." - mondta a Riasztás stábjának Hajnal László, Pest Vármegyei Főügyészség szóvívője.

Bár a vádiratban nem szerepel, vélhetően itt is a drog játszott szerepet. Az ügyészség szerint a sértettnek V. Józsefnek tartozott a vádlott K. Kálmán.



"A sértett a vádlott bántalmazása következtében több súlyos, töréses sérülést szenvedett, és fennállt annak reális esélye is, hogy fejének bal oldalát érő ütések következtében életveszélyes sérülés alakul ki nála. Ennek elmaradása kizárólag a sértett védekezésének volt köszönhető." - tette hozzá.

Kálmán ellen ezért az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, és minősített magánlaksértés miatt emelt vádat.

Az ügy minden szereplője a vádlott és a sértett is a rácsok mögül érkezett a tárgyalóterembe. K. Kálmán pénzbüntetést ül, februárban szabadulhat.



