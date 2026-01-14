Dollármilliárdokat követel hazánkon az unió

A tartalomból:

A kormány nyilvánosságra hozta az Európai Uniós Ügyekért felelős miniszter jelentését. Az Európai Unió és tagállamai 2022. február óta 193,3 milliárd forintot fizettek ki Ukrajnának, míg Magyarország 2004 és 2024 között nettó 73 milliárd euró támogatásban részesült az EU-tól. Szepesfalvy Anna úgy fogalmazott, hogy próbáljunk meg hidakat építeni és a konfliktusokat idejekorán megoldani. Tarr Zoltán szerint először választást kell nyerni, aztán mindent szabad. A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnál, de a két nagy párt biztos bejutó az április 12-e után felálló új országgyűlésbe. A korábban esélyesnek számító Mi Hazánk is csak billeg a bejutás határain. A szavazókorú népesség 44 százaléka a Fidesz-KDNP-t, 39 százalék a Tiszát nevezte meg a választások győztesének, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pedig a Tisza Párt győzelmét akarja.

Vendégek:

Szepesfalvy Anna - fővárosi képviselő, Fidesz-KDNP

Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP

Karsay Ferenc - Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületének polgármestere

Kukorelly Endre - író

Műsorvezető: Futó Boglárka