Itt az országos albérletkörkép – nem hozott áttörést a VI. kerületi Airbnb-tiltás

A témáról Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője beszélt a Napindítóban.

2026. január 14. - További lassulás jellemzi a lakáspiacon a bérleti díjakat, átlagosan 3 százalékkal kell többet fizetni a kiadó lakásokért most, mint egy éve ilyenkor. A legkevésbé az új építésű és újszerű lakások díjait tudták emelni a tulajdonosok - derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. A VI. kerületben az airbnb-tiltás egylőre nem csökkentette a bérleti díjakat, sőt, az ottani tulajdonosok még az V. kerületinél is drágábban próbálják meg kiadni a lakásokat.

 

 

