A „kis nárci” tombolása: Magyar Péter most éppen újságokat tiltatna be a szólásszabadság nevében

A politikai kabarék világát idézi Magyar Péter legújabb ámokfutása, aki az újságírók bebörtönzése iránti olthatatlan vágya után most a Bors különszámának betiltásával próbálja elhallgattatni a valóságot. – írta meg a Mandiner. Kocsis Máté találóan csak „kis hazudós bohócnak” nevezte a Tisza Párt vezérét, aki a szólásszabadság legnagyobb harcosaként azonnal hisztirohamot kap, ha a tükör nem azt mutatja, amit látni szeretne. A történet legpikánsabb része azonban nem is a megszorító csomag eltitkolása, hanem egy aprócska „véletlen”: a Fővárosi Törvényszék azon bírája, aki a lapbetiltásról döntött, kísérteties módon névben és lakcímben is egyezik egy lelkes Tisza-aktivistával. Természetesen a bíróság tagad hevesen, de hát láttunk már karón varjút.

A hisztéria, mint politikai stratégia

Ahogy Kocsis Máté rámutatott: a „kis nárci” nem bírja a kritikát. Ha a gazdasági szakértői olyat mondanak, ami leleplezi a megszorításokat, azokat elhallgattatja. Ha egy újság megírja az igazat, azt betiltatja. Ha pedig mindez nem elég, jöhet a bíróság fenyegetése, ami láss csodát: hatásos volt. A kérdés már csak az: vajon anyuci keze van a dologban a bíróságon, vagy csak a Tisza Párt aktivistái ültek be véletlenül a bírói székbe? Az ország gondolkodó része pontosan tudja a választ.

