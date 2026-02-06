Nem csak egy politikus, hanem egy érzés: Szombaton Szombathelyen újra együtt dobognak a szívek – A HírTV ott lesz a béke szigetén!

A politika általában a vitákról szól, de van egy hely, ahol az érzelmek veszik át az irányítást. Szombaton újra DPK – a HírTV pedig élőben jelentkezik Szombathelyről, a Háborúellenes Gyűlésről. De miért van tele minden helyszín, ahol a miniszterelnök megjelenik? Mert Orbán Viktor személye jóval több egy politikusnál: sok követője számára szimbólum. Ő a „Viharálló Kőszikla”, aki stabilitást sugároz, és aki nem sodródik az árral, hanem irányt mutat. Ahogy egy idős hölgy fogalmazott: „Nénike azt mondja, hogy megölelné”. Ez a mondat mindent elárul. Ez a rajongás nem a hatalomnak szól, hanem az embernek, aki önazonos, nem játssza meg magát, és aki egy ismerős hang a globális zajban.