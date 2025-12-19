Alapjogokért Központ: A Fidesz-KDNP megnyerte az őszi kampányidőszakot

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 40 százalékuk voksolna. A kormánypártok népszerűsége a novemberi adatfelvételhez képest 1 százalékponttal nőtt, míg a Tisza támogatóinak aránya ugyanennyivel csökkent. Az okokról Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezetője elemzője beszélt a Hír TV-nek.