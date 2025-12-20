Brüsszel továbbra is háborús lázban ég

Főbb témák:

BRÜSSZELI VÉGJÁTÉK - Európa válaszúton a háború és a béke között

ABSZURD - Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, hogy mi jön?

A mostani európai vezetésnek van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűn kategóriába is lehet sorolni. Ugye ilyen volt a zöld átmenetnek ez a teljesen kaotikus, fejetlen az európai gazdaságokat lerontó módszere. Első dolog. A migráció támogatása a második. A háború a harmadik. Azt kell mondanom, hogy itt olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban, olyan zsákutcába vezették be az Európai Uniót és az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakit, hogy ki a felelős. Hogy kerültünk ide? Tönkretették az egész európai gazdaságot. Mikor Von der Leyen hivatalba lépésekor ez egy versenyképes régió volt. Szó se volt háborúról, ez egy békeprojekt volt. Most háborúban vagyunk. Hát valakik felelősek azért, hogy ide jutottunk, itt kudarc kudarc hátán - mondta el egy videóban Orbán Viktor.