Lengyel László hallgat a Tisza Párttal való kapcsolatáról

Lengyel László kijelentését követően szivárgott ki az a 600 oldalas dokumentum, ami 1300 milliárdos megszorítócsomagot tervez végrehajtani a családokon és 3400 milliárdot vonna el a cégektől. Sajtóinformációk szerint Lengyel László is aláírta a dokumentumot, most azonban azzal magyarázkodik, hogy programot nem is a Tisza Pártnak, hanem csak kizárólag maguknak készítettek. A közgazdász egyébként nem cáfolta, hogy kapcsolata lenne Magyar Péter pártjával és azt sem jelentette ki, hogy nem az ő aláírása szerepel a tervezeten.