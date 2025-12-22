Magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt

A legfrissebb adatok alapján a Fidesz-KDNP jelenleg magabiztos előnnyel vezet a politikai versenyben. Ezt a tényt a Magyar Társadalomkutató legújabb elemzése tárta a nyilvánosság elé. Egy most vasárnap tartott választáson a kormánypártok 51 százalékot érnének el. Mögöttük a Tisza Párt 38 százalékos eredménnyel végezne a második helyen. Az előrejelzések alapján mindössze hárompárti parlament alakulna Magyarországon.