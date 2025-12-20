Magyar Péter betiltatta a Bors különszámát

Nagy Attila Tibor szerint az eset felveti azt a kérdést, vajon mi lesz a sajtó-szabadsággal, ha a Tisza Párt kerül hatalomra. Ráadásul az ügyben egy olyan bírónő döntött, akinek a neve és budapesti címe is feltűnt a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján - hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője.

Nemrég még a Hír TV megszüntetésével fenyegetőzött Magyar Péter. De nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke csatornánk ellen hergel. Korábban arra biztatta a fiatalokat: hangolják el nagyszüleik tv-jét, hogy ne tudják nézni adónkat.

Magyar Péter ezúttal a Tisza megszorítócsomagjával kapcsolatos híreket akarja eltitkolni, ezért megpróbálja elhallgattatni azokat a sajtóorgánumokat, amelyek párt adóterveiről írnak. A Fővárosi Törvényszékhez fordult annak érdekében, hogy a Bors különszáma ne jelenhessen meg többé. A bíróság pedig pénteken be is tiltotta a lap pro és kontra véleményeket megszólaltató különszámát.