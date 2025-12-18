NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyar Péter elismerte, hogy nem bízik saját embereiben

A politikus bizalmatlansága nem lehet véletlen, ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz, Tarr Zoltán és Radnai Márk is elszólta magát titkos terveikről.

Az Ötpontban című műsorban kikerülte a válaszadást Magyar Péter, és nem árulta el, hogy kiben bízik a párton belül.  A Tisza Párt elnöke ezek után azzal mentegetőzött, hogy az ő bizalmát csak munkával lehet kiérdemelni. 

Magyar Péter: ,,Ugye ők nem választották ezt a szerepet és egészen biztos vagyok benne, hogy bennük bízhatok és ők meg fogják érteni, hogy miért teszem, amit teszek, miért csinálom, amit csinálok, és miért csináljuk több millióan, amit csinálunk. A párton belül az én bizalmamat azt leginkább munkával lehet kiérdemelni."

A Tisza Párt tagjai ugyanis már nem először árultak el olyan információkat, amiket a választásig titokban szerettek volna tartani. 


 

 

