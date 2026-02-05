A kormány megtartotta ígéreteit, Szentkirályi Alexandra felsorolta a döntések hozadékait

Szentkirályi Alexandra: "Sok minden, amit ugye 2026-tól kezdve be tudott vezetni a kormány az most érzékelteti a hatását. Most jönnek az első megemelt fizetések, a garantált bérminimum, a minimálbér megemelkedése 7 illetve 11 százalékkal, a 40 alatti édesanyáknak az SZJA mentessége, ami egy brutális lépés tényleg hatalmas dolog. De jó lehet 40 év alattinak lenni mondom én vagy mondanám én. Igen igen de egyébként ugye a gyerekek után járó adókedvezmény az az pedig jár édesapáknak is egyébként."