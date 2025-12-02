Nem adták ingyen Erdélyt: a Székely Hadosztály fegyverrel válaszolt Trianonra

December elseje a magyarság számára nem ünnep, hanem a Székely Hadosztály megalakulásának mementója, amely emlékeztet minket arra, hogy Erdély Romániához csatolását a hazafiak nem nézték tétlenül. A Radar műsorában Babucs Zoltán hadtörténész rávilágított: miközben a Székely Hadosztály Kolozsváron szerveződött, addig Budapesten balra tolódott a rendszer, és Károlyiék, majd Kun Béláék gyakorlatilag tálcán kínálták fel az országot az ellenségnek. A hősies Kratochvil Károly alezredes vezette seregtest volt az egyetlen erő, amely megértette, hogy a pacifizmus háborús időkben nem erény, hanem öngyilkosság.