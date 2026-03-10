Szijjártó Péter szerint súlyos kérdéseket vet fel az aranykonvoj-ügyben a hirtelen feltűnő tiszás ügyvéd

Szijjártó Péter: "Ugye ez a tiszás ügyvédi iroda hirtelen feltűnt ebben az ügyben, mint a pénzszállítók képviselője. Ez csak még súlyosabb kérdéseket vet fel. Tehát van-e köze ennek az esetnek az ukránok magyarországi parlamenti választásba történő beavatkozásához az ellenzék oldalán. Ez a világos kérdés, erre kellene tudni válaszolni, nem felháborodott x posztokat, nem berendelni nagykövetet, hanem erre a világos, egyértelmű, egyenes egyszerű kérdésre válaszolni. Úgyhogy várjuk hogy az ukránok megszüljék a válaszukat ebben a tekintetben."