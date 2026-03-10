Újabb nemzetközi elismerést kapott a Liget Budapest

A Creative Tourism Award 2014 óta ismeri el azokat a desztinációkat, projekteket és vállalkozásokat, melyek a kreativitást turisztikai stratégiájuk középpontjába állítják. Az építészeti és a kulturális tartalmat megillető díjak után most a turisztika területén is értékelték a Liget Budapest Projektet.

A szakmai platform szorosan együttműködik az ENSZ turisztikai világszervezetével, az UNESCO-val és számos nemzeti minisztériummal. A kreatív ökoszisztéma erősítése és a fenntarthatósági elvek minél ügyesebb megvalósítása alapján döntötték el a helyezések sorsát.

Idén rekordérdeklődés mellett zajlottak az értékelések, ugyanis 223 pályázat versenyzett 28 országból. Ebben a versenyben sikerült a Ligetnek az első helyen végeznie. A Városligetbe költözött modern épületeknek pedig a technológiai újításoknak köszönhetően minimális a környezeti terhelése. A Ligetnek olyan neves turisztikai desztinációk között kellett kiemelkedőt nyújtania, mint a Cannes és a francia riviéra, New Orleans vagy az világörökség részét képező Húsvét-szigetek és a brazil Salvador da Bahia. A Városliget eddigi legsikeresebb évét zárta.

A Néprajzi Múzeum tárgyai már rengeteg látogatót tekinthettek meg a múzeum 2022-es nyitása óta, ideértve az egy éves állandó kiállítás szereplőit is. A meglepetések pedig idén tavasszal is folytatódnak. A komolyabb témák után a könnyűzene is szerepet kap, Freddie Mercury emlékműve előtt fognak egy, a legendás énekesről szóló kiállítással tisztelegni a Magyar Zene Házában.

A Városliget ma Budapest egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja. A múzeumok, koncerthelyszínek és parkfejlesztések évente milliókat vonzanak, a nemzetközi díj pedig várhatóan tovább erősíti majd Budapest kulturális turizmusát.