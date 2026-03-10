Vlagyimir Putyin: Továbbra is olajat és gázt szállítunk azoknak az országoknak, amelyek megbízhatóak

Vlagyimir Putyin: "Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy az Európai Unió április 25-től további korlátozásokat tervez bevezetni az orosz szénhidrogének, köztük a cseppfolyósított földgáz vásárlására, egészen az ilyen szállítások teljes tilalmáig 2027-ben. Ebben a tekintetben a kormány már megkapta a feladatot, hogy értékelje az európai piacra irányuló energiaellátásunk leállításának lehetőségét és megvalósíthatóságát, nem várva meg, hogy az ajtót demonstratív módon becsapják előttünk, hanem most tegyük meg ezt, és irányítsuk át ezeket a mennyiségeket az európai piacról vonzóbb célállomásokra.”