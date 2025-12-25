Orbán Viktor: Brüsszel háborút, Magyarország békét akar – Drámai interjú

Karácsonyi interjújában Orbán Viktor éles diagnózist állított fel a világ helyzetéről. A kormányfő kijelentette: Brüsszel háborút, ezzel szemben Magyarország békét akar. A helyzet súlyos, hiszen a pénzügyi, katonai és politikai hatalom újraelosztása zajlik éppen, ami akár egy nagyobb konfliktust is kirobbanthat. A miniszterelnök szerint az elhibázott szankciók megölték az európai ipart, miközben az Unió a szétrázódás állapotában van. Kitért a belpolitikára is: a Tisza Párt feladata szerinte egyértelműen az, hogy brüsszeli pályára állítsa hazánkat. Ez a program a nemzeti érdekek elárulását jelenti, amit a kormány nem hagyhat szó nélkül.