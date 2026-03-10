Nem akartak vitázni Brüsszelben az ukrán elnök fenyegetéséről, amelyet Orbán Viktornak címzett

Harald Vilimsky: "Az Európai Bizottság is kijelentette, hogy elfogadhatatlan, amit Zelenszkij elnök út mondott. Most pedig azt javasoljuk, hogy az Ukrajnával folytatott, az Európai Unióba való felvételről szóló tárgyalásokat állítsák le. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a pénzátutalásokat is le kell állítani. És elsődleges, számunkra nagyon fontos és döntő, hogy szabad választások legyenek Ukrajnában, mert szerintem az ukrán nép többsége nem támogatja Zelenszkij őrült tetteit."