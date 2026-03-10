Ismét bekérették a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba

Szijjártó Péter: "Ez egy nemzetbiztonsági kérdéssé lett itt nálunk Magyarországon, hogy vajon mit keres, mit keresett az ukránokhoz köthető több százmillió euró és több százmillió dollár készpénzben Magyarországon, mire használták, mire használják ezt a pénzösszeget. Van a több százmillió euró, illetve dollár magyarországi mozgatásának köze az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a magyarországi parlamenti választásba? Kérdés, hogy ebből a több százmillió eurónyi és dollárnyi készpénzből mennyit költöttek el itt Magyarországon, és ezt kinek az érdekében tették. És nemzetbiztonsági kérdés ez azért is Magyarországon, mert jó lenne tudni, hogy vajon miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötődő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt."