Szilveszteri politikai „leltár” Bayer Zsolttal és vendégeivel

A rendhagyó adás központi témája Magyar Péter politikai pályafutásának és hitelességének éles kritikája volt. A vendégek felelevenítették Magyar korábbi kijelentéseit, miszerint "viccnek is rossz" lenne, ha politikusnak állna, majd szembeállították ezt jelenlegi szerepvállalásával. Kocsis Máté egy képzeletbeli "hazugságlistát" is említett, amelyen pontokba szedve vezetik a politikus szerintük ellentmondásos állításait, például a listázással kapcsolatos tagadásait és az ukrán adatbotrányt

Külön blokkot kapott az európai parlamenti munka: a résztvevők emlékeztettek arra az ígéretre, miszerint Magyar nem veszi fel a mandátumát, mert az EP-t "kifizetőhelynek" és "kamu állásnak" tartja, ehhez képest jelenleg mégis ott dolgozik, vagy ahogy a vendégek fogalmaztak:

a fizetését felveszi, de a munkát elszabotálja.

Szóba került a mentelmi jog kérdése is; a stúdióban elhangzott, hogy Magyar korábban a mentelmi jog eltörlése mellett érvelt, most viszont politikai pajzsként használja azt a brüsszeli támogatásért cserébe.

A műsor második felében a "The Man" jelenséget elemezték:

Bayer és vendégei szerint Magyar Péter tevékenysége nem a nép szolgálatáról, hanem saját gyarapodásáról és nárcisztikus bosszúvágyáról szól. A beszélgetést olyan ironikus elemzések zárták, mint a politikus "művi" konyhai fotói vagy a defektszerelés közben készült szelfik.



