Szilveszteri politikai „leltár” Bayer Zsolttal és vendégeivel

A Bayer show szilveszteri adásában Kocsis Mátéval, Nacsa Lőrinccel és a "két Péterrel" vette górcső alá az év politikai abszurdjait. A stúdióban nem maradt el a kíméletlen kritika: terítékre kerültek Magyar Péter ellentmondásos nyilatkozatai, az európai parlamenti mandátum körüli pálfordulások, és a közösségi médiás szerepvállalás mögött meghúzódó "nárcisztikus valóság".
A rendhagyó adás központi témája Magyar Péter politikai pályafutásának és hitelességének éles kritikája volt. A vendégek felelevenítették Magyar korábbi kijelentéseit, miszerint "viccnek is rossz" lenne, ha politikusnak állna, majd szembeállították ezt jelenlegi szerepvállalásával. Kocsis Máté egy képzeletbeli "hazugságlistát" is említett, amelyen pontokba szedve vezetik a politikus szerintük ellentmondásos állításait, például a listázással kapcsolatos tagadásait és az ukrán adatbotrányt
Külön blokkot kapott az európai parlamenti munka: a résztvevők emlékeztettek arra az ígéretre, miszerint Magyar nem veszi fel a mandátumát, mert az EP-t "kifizetőhelynek" és "kamu állásnak" tartja, ehhez képest jelenleg mégis ott dolgozik, vagy ahogy a vendégek fogalmaztak:
a fizetését felveszi, de a munkát elszabotálja.
Szóba került a mentelmi jog kérdése is; a stúdióban elhangzott, hogy Magyar korábban a mentelmi jog eltörlése mellett érvelt, most viszont politikai pajzsként használja azt a brüsszeli támogatásért cserébe.
A műsor második felében a "The Man" jelenséget elemezték:
Bayer és vendégei szerint Magyar Péter tevékenysége nem a nép szolgálatáról, hanem saját gyarapodásáról és nárcisztikus bosszúvágyáról szól. A beszélgetést olyan ironikus elemzések zárták, mint a politikus "művi" konyhai fotói vagy a defektszerelés közben készült szelfik.