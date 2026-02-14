Európában tombol a háborús pszichózis

A háború igazi arca a szétszakított családok, kényszersorozás, nyomor, kilátástalanság és halál. Háborúban élni egyenlő a teljes bizonytalansággal, senki nem tudja, milyen jövő vár rá a háború után. Tragikus adatok láttak napvilágot: az ukrajnai háború áldozatainak száma történelmi méreteket ölt.

A miniszterelnök elmondta, hogy a 2026 és 30 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek az életünk során. Fegyverkezés, hitel, elrettentés: Európa háborús logikára vált, Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. Orbán Viktor a délszláv háború idején is nemet mondott a második front megnyitására. Arról, hogy megyünk-e háborúba vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni.

Vendégek:

Szabó László kommunikációs szakember, producer

Vukics Ferenc katonai szakértő

Műsorvezető: Velkovics Vilmos