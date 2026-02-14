Európában tombol a háborús pszichózis

Európa egyértelműen háborúra készül. Halljuk az egyre hangzatosabb, keményebb nyilatkozatokat, országról országra vezetik vissza a sorkatonaságot, hadigazdaságra való átállásról beszélnek a politikusok. De vajon tudjuk-e, hogy valójában mit jelent egy háború? Hogy mit veszíthetünk el, ha ez bekövetkezik? A nagyszüleink még megtapasztalták, milyen az élet fronton, és a harctér mögött. A szüleink még elsőkézből hallgatták a tapasztalatokat, borzalmakat. Mi már csak statisztikákat, térképeket és híreket látunk, és közben fogalmunk sincs, hogy mit jelent valójában háborús környezetben élni.
A háború igazi arca a szétszakított családok, kényszersorozás, nyomor, kilátástalanság és halál. Háborúban élni egyenlő a teljes bizonytalansággal, senki nem tudja, milyen jövő vár rá a háború után. Tragikus adatok láttak napvilágot: az ukrajnai háború áldozatainak száma történelmi méreteket ölt.
A miniszterelnök elmondta, hogy a 2026 és 30 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek az életünk során. Fegyverkezés, hitel, elrettentés: Európa háborús logikára vált, Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. Orbán Viktor a délszláv háború idején is nemet mondott a második front megnyitására. Arról, hogy megyünk-e háborúba vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni.
Vendégek:
Szabó László kommunikációs szakember, producer
Vukics Ferenc katonai szakértő
Műsorvezető: Velkovics Vilmos